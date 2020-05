Ieri a Milanello, tutti i giocatori rossoneri, ad eccezione di Kessie che si trova ancora in quarantena, si sono sottoposti ad un secondo giro di tamponi. Nel Centro sportivo milanista si attende il via libera per gli allenamenti collettivi: secondo La Gazzetta dello Sport, l'ok potrebbe arrivare domani, ma i tempi non sono certi.