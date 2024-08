Milan in campo in mattinata: il programma di allenamento da Milanello

Rossoneri a Milanello nel pomeriggio di ieri per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso dal Mister. Squadra in campo, sul centrale, alle 17.00 per iniziare con l'attivazione muscolare eseguita con l'ausilio degli ostacoli bassi e del pallone. A seguire alcuni esercizi atletici per terminare il riscaldamento. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto alcuni lavori sul possesso prima della consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione.

Il programma di oggi, martedì 20 agosto, prevede un solo allenamento al mattino.