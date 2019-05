Milan, Leonardo e Maldini a Milanello. Contro la Fiorentina, Calhanoglu e Bakayoko titolari

Secondo quanto riferisce SportMediaset, questa mattina Leonardo e Paolo Maldini erano presenti a Milanello per stare vicini alla squadra rossonera in vista della trasferta di sabato sul campo della Fiorentina. Contro i viola, Calhanoglu, che ha recuperato dal suo problema muscolare, sarà regolarmente in campo dal primo minuto, così come Bakayoko che sarà titolare in mezzo al campo.