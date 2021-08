Milan, oggi pomeriggio la ripresa degli allenamenti con Kessie e Bennacer

Dopo l'amichevole di domenica in Austria con il Real Madrid, Stefano Pioli ha concesso due giorni di riposo ai suoi giocatori che torneranno ad allenarsi oggi pomeriggio a Milanello. Come riferisce Tuttosport, alla ripresa Stefano Pioli ritroverà in gruppo sia Ismael Bennacer, che è guarito dal Covid, che Franck Kessie, rientrato finalmente a Milano dopo aver partecipato alle Olimpiadi con la sua Costa d'Avorio.