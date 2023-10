Milanello, domani allenamento mattutino per i rossoneri

Ancora senza i giocatori rossoneri convocati in nazionale, il Milan proseguirà anche domani gli allenamenti nel Centro Sportivo di Milanello: per la squadra milanista, come riporta il sito ufficiale del club di via Aldo Rossi, è in programma un'unica seduta al mattino agli ordini di Stefano Pioli.