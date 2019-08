Milanello, domani la presentazione di Bennacer, Duarte e Leao

Dopo aver già presentato Theo Hernandez e Krunic un mese fa, domani sarà la volta degli ultimi tre acquisti in ordine cronologico del Milan. Alle 12 di martedì 20 agosto, infatti, è in programma la conferenza di presentazione di Bennacer, Duarte e Leao all'intero della sala stampa del centro sportivo di Carnago. Come sempre, potrete seguire la diretta scritta su MilanNews.it, per non perdere neanche una parola dei tre nuovi giocatori rossoneri.