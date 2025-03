Milanello, Florenzi in gruppo: il terzino accolto in campo dall'applauso dei compagni di squadra

Alessandro Florenzi è tornato ad allenarsi in gruppo oggi a Milanello e, come riferisce Sky, è stato accolto in campo dall'applauso dei suoi compagni di squadra. Il terzino italiano si era infortunato a luglio durante la prima amichevole del Milan negli Stati Uniti contro il Manchester City e i primi di agosto era stato operato in artroscopia per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la riparazione del menisco laterale del ginocchio destro. Ora il rientro in gruppo dopo sette lunghissimi mesi.

