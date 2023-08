Milanello, il programma della vigilia di Roma-Milan: alle 11.30 la conferenza di Pioli, nel pomeriggio allenamento e partenza

Il sito ufficiale del Milan riporta il programma di domani, giorno di vigilia di Roma-Milan, a Milanello: alle 11.30 Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa, mentre nel pomeriggio ci sarà l'allenamento della squadra rossonera prima della partenza per raggiungere la capitale in vista del match di venerdì sera alle 20.45 all'Olimpico.