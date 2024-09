Milanello, in programma una sessione di allenamento al mattino

Il Milan si lecca le ferite ma non può tergiversare, il prossimo impegno è dietro l'angolo e non uno dei tanti: domenica 22 alle 20.45 si gioca il derby in casa dell'Inter. Momento nero per i rossoneri che hanno offerto una prestazione anonima contro il Liverpool e dovranno provare a reagire, con Fonseca che rischia già il posto. Quest'oggi la squadra si ritroverà al Centro Sportivo di Milanello per una sessione di allenamento mattutina.

IL REPORT DI IERI

Lavoro defaticante di scarico in palestra per gli undici partenti del match di Champions League, in campo gli altri componenti della rosa. Inizio di lavoro con l'attivazione muscolare per quest'ultimi, a seguire lavoro atletico focalizzato sulla forza. L'allenamento è proseguito con il gruppo impegnato in alcune esercitazioni sul possesso che hanno preceduto una serie di sfide (1v1, 2v2 e 3v3); la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.