Milanello, Loftus-Cheek a parte anche oggi: salterà il Feyenoord

Il Milan si è allenato questa mattina a Milanello in vista della sfida di mercoledì alle 21 in casa del Feyenoord, valida per l'andata dei playoff di Champions League. Per la trasferta in terra olandese, Sergio Conceiçao dovrà fare a meno di diversi giocatori, tra cui anche Ruben Loftus-Cheek che, come riferisce Sky, anche oggi ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Oltre all'inglese, in mezzo al campo non potrà essere convocato nemmeno Warren Bondo, il quale non è stato inserito in lista UEFA (l'ex Monza è comunque ancora infortunato).

Queste le partite di andata dei playoff di Champions League:

martedì 11 febbraio, ore 18.45 – Brest-PSG

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Juventus-PSV Eindhoven

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Manchester City-Real Madrid

martedì 11 febbraio, ore 21.00 – Sporting Lisbona-Borussia Dortmund

mercoledì 12 febbraio, ore 18.45 – Club Brugge-Atalanta

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Monaco-Benfica

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Celtic-Bayern Monaco

mercoledì 12 febbraio, ore 21.00 – Feyenoord-Milan