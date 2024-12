milanello report - Comincia la preparazione per Milan-Stella Rossa

vedi letture

Rossoneri in campo a Milanello per la ripresa degli allenamenti in vista della prossima partita contro la Stella Rossa, avversario del Milan in Champions League per la 6ª giornata della prima fase.

REPORT

Dopo una fase di attivazione muscolare, spazio al campo con una serie di esercizi sul possesso palla eseguiti con l'utilizzo delle porticine. I ragazzi di Mister Fonseca hanno proseguito la seduta con degli esercizi di 2-vs-1 e 3-vs-2. Una partitella a campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

LUNEDÌ 9 DICEMBRE

Il programma prevede un allenamento pomeridiano.