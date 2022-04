MILANELLO REPORT - Di nuovo al lavoro verso Milan-Fiorentina

Fonte: acmilan.com

La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata al Centro Sportivo di Milanello per una seduta di allenamento mattutina in seguito ai due giorni di riposo concessi dopo la vittoria sulla Lazio. Per i rossoneri è così iniziata la preparazione in vista della partita contro la Fiorentina, in programma domenica alle 15.00.

REPORT

Nella prima parte di allenamento, la squadra si è concentrata sull'attivazione sul campo rialzato con l'utilizzo di ostacoli, per poi dedicarsi a un lavoro incentrato sul possesso palla a campo ridotto. Successivamente, sono state svolte una serie di esercitazioni sulla finalizzazione per poi concludere la seduta con una partitella.

GIOVEDÌ 28 APRILE

La giornata di domani prevede una seduta mattutina di allenamento.