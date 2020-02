MILANELLO REPORT: esercitazioni tecniche in vista di Milan-Torino

Allenamento pomeridiano per i rossoneri, che si sono ritrovati a Milanello per pranzo prima di scendere in campo per entrare nel vivo della preparazione al prossimo impegno di campionato che vedrà il Milan, lunedì 17 febbraio alle 20.45, ospitare il Torino a San Siro.

IL REPORT

La sessione è iniziata in palestra con l'attivazione muscolare, prima di uscire sul centrale per terminato il riscaldamento effettuando un torello alle spalle della porta; per i portieri, nel frattempo, spazio a un lavoro specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. Dopodiché la squadra, divisa in gruppi, ha svolto una serie di esercitazioni tecniche suddivise in quattro diverse stazioni. Dei tiri in porta hanno chiuso la giornata odierna.

DOMENICA 16 FEBBRAIO

Per domenica 16 febbraio, alla vigilia di Milan-Torino, a Milanello sono previste la rifinitura al mattino e a seguire, alle 13.30, la conferenza stampa di Mister Pioli.