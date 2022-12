MILANELLO REPORT - Focus atletico per i rossoneri

Fonte: acmilan.com

Tornati in nottata da Eindhoven la squadra ha pernottato a Milanello e questa mattina ha svolto un allenamento in vista della ripresa ufficiale della stagione e in particolare della Serie A prevista per mercoledì 4 gennaio, allo stadio Arechi alle 12.30, quando il Milan affronterà la Salernitana.

REPORT - Rossoneri pronti alle 10.00 per cominciare l'attivazione muscolare in palestra prima di uscire sul campo rialzato dove il gruppo ha iniziato una sessione interamente focalizzata sull'atletica. Lavoro aerobico, corsa lungo il perimetro del campo e a seguire serie di allunghi sul lato lungo. Poi, per concludere, spazio ad alcuni esercizi sulla rapidità con l'ausilio degli ostacoli bassi.

DOMENICA 1 GENNAIO - Il programma di domani prevede un allenamento pomeridiano.