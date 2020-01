MILANELLO REPORT: Gigio non si è allenato, Kjaer in gruppo

Primo allenamento settimanale questa mattina per il Milan in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la SPAL previsti a San Siro per mercoledì alle ore 18.00. La squadra rossonera si è ritrovata nel centro sportivo di Milanello alle 10.00 per la colazione e a seguire si è spostata in palestra per l'attivazione muscolare.

Il gruppo ha proseguito il lavoro sul campo rialzato prima con una serie di torelli e poi con un'esercitazione tattica a tutto campo. L'allenamento, a cui ha preso parte anche il nuovo arrivato Simon Kjær, si è concluso con una partitella undici contro undici a campo ridotto.

Gianluigi Donnarumma non ha preso parte alla seduta odierna a causa di una contrattura del muscolo retto femorale della coscia sinistra con edema rilevato all'esame di risonanza magnetica. L'evoluzione clinica del portiere verrà monitorata nei prossimi giorni.



Il programma di domani, martedì 14 gennaio, prevede un allenamento di rifinitura alle ore 15.00 e di seguito ritiro a Milanello. Stefano Pioli non effettuerà la conferenza stampa.