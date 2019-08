MILANELLO REPORT - Il primo giorno per Kessie e Leao

Dopo aver usufruito di un giorno di riposo al ritorno da Cardiff, dove i rossoneri hanno disputato l'ultima partita della ICC con il Manchester United, la squadra è tornata oggi al lavoro per una sessione pomeridiana di allenamento.

DUE GRUPPI

Rossoneri in campo alle 18.00 per il discorso di Mister Giampaolo che ha dato il via all'allenamento odierno. Squadra divisa in due gruppi: gli undici titolari di Cardiff sono inizialmente rientrati in palestra per una serie di esercizi a terra, prima di uscire nuovamente sul campo ribassato per una sessione di allenamento interamente dedicata alla fase atletica.

Il secondo gruppo ha lavorato invece sul rialzato: dopo una prima parte dedicata all'attivazione muscolare effettuata con l'ausilio degli ostacoli bassi, un po' di lavoro tecnico con il pallone prima di passare alla fase tattica. Nel frattempo i portieri hanno svolto allenamento specifico agli ordini del preparatore Luigi Turci. In gruppo anche Franck Kessié, rientrato oggi, e Rafael Leão.

MARTEDÌ 6 AGOSTO

Il programma di domani, martedì 6 agosto, prevede una doppia sessione di allenamento.