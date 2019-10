MILANELLO REPORT - Il racconto: Caldara e Bonaventura tornano in gruppo

Dopo il rientro in tarda serata dalla trasferta di Roma, i rossoneri sono tornati subito in campo a Milanello per preparare la prossima sfida di campionato contro la SPAL in programma giovedì 31 ottobre alle 21.00 a San Siro.

IL REPORT

Dopo la colazione condivisa alle 10.00, i ragazzi di Mister Pioli ha iniziato il lavoro in palestra con alcuni esercizi finalizzati all'attivazione muscolare. A seguire la squadra è stata divisa in due parti: la prima, composta dai giocatori impegnati nel match dell'Olimpico, ha continuato sempre in palestra svolgendo un lavoro defaticante; la seconda, invece, è uscita sul ribassato per effettuare delle esercitazioni sul possesso palla attraverso torelli ad alta intensità. Una serie di conclusioni in porta con palla in movimento ha preceduto la partitella a campo ridotto, dopo la quale si è conclusa la sessione odierna. All'allenamento in gruppo hanno preso parte anche Bonaventura e Caldara.

MARTEDÌ 29 OTTOBRE

Per martedì 29 ottobre, a Milanello, sono previsti il pranzo alle 12.30 e poi l'allenamento alle 15.00.