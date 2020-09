MILANELLO REPORT: il racconto del'allenamento odierno, domani amichevole contro il Novara

Continua senza sosta, a Milanello, la preparazione in vista della partenza della nuova stagione. Nella giornata odierna, i rossoneri si sono ritrovati per colazione prima di scendere in campo alle 10.30.

IL REPORT

Parte iniziale del lavoro in palestra dove la squadra ha svolto l'attivazione muscolare, al termine il gruppo si è spostato sul campo dove ha proseguito il riscaldamento con una serie di torelli a tema. Dopodiché, spazio a un'esercitazione tecnico-tattica su campo ridotto per poi dedicarsi al possesso palla; il tutto alla massima intensità possibile. Per concludere, si è giocata una partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE

Per mercoledì, a Milanello, il programma prevede una doppia sessione di allenamento: il primo alle 10.30, mentre alle 17.00 i rossoneri disputeranno un'amichevole contro il Novara.