MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento: attenzione alla fase difensiva

Penultima giornata di lavoro a Milanello, questa mattina, prima della trasferta di campionato a Bologna 16° giornata di andata in programma martedì 18 alle 20.30 al Dall'Ara.

IL REPORT

Inizio in palestra dove la squadra ha svolto il riscaldamento prima di spostarsi sul centrale per cominciare il vero e proprio allenamento con il consueto torello nel cerchio di centrocampo. Al termine, spazio alla parte atletica effettuata alle spalle della porta attraverso una serie di esercizi eseguiti tra gli ostacoli bassi e i paletti. Poi, nella tattica, i rossoneri si sono focalizzati sulla fase difensiva. Due squadre, infine, si sono schierate per giocare una partitella su campo ridotto; cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.

LUNEDÌ 17 DICEMBRE

Per lunedì 17, alla vigilia di Bologna-Milan, la rifinitura è prevista alla mattina e verrà preceduta da una sessione di video-analisi. La conferenza stampa di Mister Gattuso si svolgerà alle 14.30 a Milanello. A seguire la partenza verso Bologna