MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno: ripresa dei lavori con Paquetá

Uno splendido sole ha accolto i rossoneri a Milanello quest'oggi, lunedì 7 gennaio, alla ripresa degli allenamenti dopo la breve sosta invernale. Squadra in campo nel pomeriggio per l'unica seduta di giornata alla quale ha preso parte anche Lucas Paquetá. Presenti a Milanello anche Ivan Gazidis con Leonardo e Maldini.

REPORT

La prima parte del lavoro si è svolta in palestra, con qualche esercizio di attivazione muscolare. A seguire la squadra è uscita sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove ha continuato la fase di riscaldamento con una serie di giri di campo a ritmo alternato. L'allenamento è proseguito con un'esercitazione tecnico-atletica fatta da una serie di passaggi con controllo orientato e una corsa ad alta intensità. In chiusura spazio al possesso palla e ad una partitella su campo ridotto. Lucas Paquetá ha svolto tutto l'allenamento in gruppo nel suo primo giorno ufficiale da rossonero.

MARTEDÌ 8 GENNAIO

Per martedì è prevista una sola seduta al mattino, con la squadra in campo alle 11.30. Sarà una giornata intensa per Paquetà, visto che dopo l'allenamento si recherà a Casa Milan per la conferenza stampa di presentazione in programma alle 15.00.