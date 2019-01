MILANELLO REPORT - Il racconto dell'allenamento odierno: si prepara Milan-Napoli

Questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Gattuso al termine della vittoriosa trasferta di Genova, i rossoneri hanno ripreso ad allenarsi a Milanello.

IL REPORT

Squadra inizialmente in palestra per il riscaldamento per poi uscire sul campo rialzato, alle spalle degli spogliatoi, per proseguire nel lavoro di attivazione muscolare attraverso una serie di giri di campo effettuati a ritmo variabile. Conclusa la prima parte, la squadra è stata divisa in tre gruppi per svolgere alcune esercitazioni tecniche. A seguire il gruppo si è riunito per curare il possesso palla e anche una serie di partitelle a tema su campo ridotto. Infine, spazio a una sessione di stretching.

GIOVEDÌ 24 GENNAIO

Per giovedì 24 è previsto un solo allenamento al pomeriggio: rossoneri pronti alle 15.30 a Milanello.