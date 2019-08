MILANELLO REPORT: il racconto dell'ultimo allenamento prima del Cesena. Presente Massara

Ultimo allenamento prima dell'amichevole che vedrà il Milan di fronte al Cesena. A Milanello presente anche il direttore sportivo Frederic Massara.

IL REPORT

Squadra in palestra alle 10.30 per iniziare con l'attivazione muscolare per poi spostarsi sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per svolgere una serie di esercizi atletici basati sulla rapidità. A seguire alcuni torelli a tema a uno-due tocchi prima di cominciare la parte della sessione dedicata alla tattica. Per concludere si è giocata una partitella su campo ridotto.

SABATO 17 AGOSTO

In programma l'amichevole Cesena-Milan all'Orogel Stadium Dino Manuzzi. Fischio d'inizio alle 20.30.