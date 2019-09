MILANELLO REPORT - Il racconto della doppia seduta senza i nazionali

Ripresa dei lavori a Milanello questa mattina, mercoledì 4 settembre, dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra da mister Giampaolo al termine della vittoriosa partita con il Brescia. Squadra al lavoro a ranghi ridotti a causa dell'assenza di ben 15 giocatori impegnati con le rispettive selezioni nazionali. Questa mattina presenti a Milanello per assistere all'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

PALESTRA E CAMPO

Gruppo in palestra alle 10.30 per l'attivazione muscolare, al termine della quale la squadra si è spostata in campo. Sul rialzato i rossoneri hanno svolto inizialmente una serie di esercitazioni atletiche eseguite con l'ausilio degli ostacoli prima di iniziare il lavoro sul campo ribassato: qui focus specifico sulle parte tecnica con una serie di partitelle a tema su campo ridotto. Cross e tiri in porta prima di rientrare negli spogliatoi.

POMERIGGIO

Il secondo allenamento odierno ha visto i rossoneri scendere in campo alle 16.30 per iniziare con la fase di riscaldamento, una volta terminata il gruppo si è spostato sul campo ribassato dove ha svolto una serie di esercitazioni tecniche; al termine alcune partitelle su campo ridotto per concludere il lavoro odierno.