MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: lavori specifici per attacco e difesa

Cambio di programma a Milanello, dove nella giornata odierna era inizialmente previsto un doppio allenamento. La sessione pomeridiana, però, è stata annullata, con i rossoneri in campo solo in mattinata.

IL REPORT

Squadra divisa in due gruppi: il primo - impegnato dalle 9.30 - ha svolto l'attivazione muscolare seguita da una serie di esercizi tecnici; al termine, spazio alla tattica con i giocatori schierati su metà campo per curare in particolare i movimenti offensivi. Poi i due gruppi si sono alternati effettuando lo stesso tipo di lavoro, ma questa volta la parte tattica ha avuto come protagonista la fase difensiva. Conclusa la seduta i rossoneri di Mister Giampaolo hanno pranzato a Milanello e, dopo una sessione di video-analisi, hanno lasciato il centro sportivo.