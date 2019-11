MILANELLO REPORT - Il racconto della seduta: vittoria 4-0 contro l'U18

Rossoneri a Milanello anche questa mattina, dopo la vittoria (1-0) ai danni della SPAL, per preparare subito la prossima gara, ancora a San Siro ma contro la Lazio, in programma domenica 3 novembre alle 20.45.

IL REPORT

Dopo l'inizio in palestra la squadra si è divisa in due gruppi: il primo, composto dai giocatori impegnati nel posticipo della decima giornata di campionato, ha svolto un lavoro defaticante; il secondo, invece, è uscito sul campo ribassato per proseguire con corsa e tiri in porta prima di disputare una partitella in famiglia - della durata di 40 minuti, suddivisa in due tempi da 20 - con la formazione U18. L'incontro è terminato 4-0 in favore della Prima squadra grazie alle reti di Suso, Krunić, Bonaventura e Leão. Presenti a Milanello anche Zvonimir Boban, Paolo Maldini e Frederic Massara.