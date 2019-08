MILANELLO REPORT - La squadra torna in campo

Nel primo giorno del mese di agosto c'è stata la ripresa degli allenamenti dopo i due giorni di riposo concessi da Mister Giampaolo al ritorno dalla tournée americana. Presente a Milanelloanche Paolo Maldini, che ha assistito all'intera sessione pomeridiana.

IL REPORT

Questa mattina squadra in campo alle 9.30, sul rialzato alle spalle degli spogliatoi, per iniziare il lavoro con una serie di esercizi finalizzati all'attivazione muscolare e svolti con l'ausilio degli ostacoli bassi e delle sagome. A seguire spazio alla tattica e infine partitella su campo ridotto. Nel pomeriggio, invece, gruppo in campo alle 17.00, sul ribassato, per effettuare un riscaldamento fisico-atletico e poi una serie di esercizi sulla forza. Al termine i giocatori si sono dedicati nuovamente alla tattica.