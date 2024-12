milanello report : lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri

Bella giornata di sole questa mattina a Milanello dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento.

REPORT

Lavoro defaticante in palestra per gli undici titolari della partita di ieri sera vinta a Verona, in campo gli altri componenti della rosa che hanno iniziato con l'attivazione muscolare eseguita tra gli ostacoli bassi e i coni. La seduta è proseguita con il gruppo impegnato in una serie di esercitazioni tecniche sul possesso e sulle finalizzazioni seguite dalla consueta partitella su campo ridotto che ha chiuso la sessione odierna.

DOMENICA 22 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.