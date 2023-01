MILANELLO REPORT - Lavoro sul possesso con il Sassuolo nel mirino

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Rossoneri a Milanello per l'allenamento odierno in preparazione del prossimo impegno di campionato contro il Sassuolo, previsto per domenica 29 gennaio alle ore 12.30 a San Siro: presenti per seguire l'allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra con la consueta attivazione muscolare e poi sul campo centrale per proseguire il riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L'allenamento è continuato con una serie di esercitazioni sul possesso; lavoro tecnico e partitella su campo ridotto hanno chiuso la sessione odierna.

VENERDÌ 27 GENNAIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.