MILANELLO REPORT - Lavoro tecnico e atletico in vista dell'amichevole col Monza

Rossoneri al lavoro anche questa mattina a Milanello: colazione alle 9.30 a precedere la sessione di lavoro in programma per oggi.

Attivazione muscolare in palestra, a seguire squadra in campo - il rialzato alle spalle degli spogliatoi - per la prima parte dell'allenamento, dedicata al lavoro fisico-atletico con una serie di esercizi focalizzati sulla rapidità.

I rossoneri hanno concluso la sessione odierna con una serie di esercitazioni tecniche e la consueta partitella su campo ridotto.

SABATO 5 SETTEMBRE

Il programma di domani, sabato 5 settembre prevede, oltre alla partita amichevole con il Monza in programma a San Siro alle 20.45, anche una sessione di allenamento al mattino a Milanello alle 10.30.