MILANELLO REPORT: prove tattiche verso Salerno

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Squadra a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento, presenti per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra dove il gruppo ha effettuato l'attivazione muscolare e una serie di esercizi sulla forza prima di uscire sul campo rialzato, per proseguire con il lavoro atletico e una serie di torelli a tema.

Terminata la prima parte del lavoro il gruppo è stato impegnato in una serie di prove tattiche che hanno preceduto una partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione.

GIOVEDÌ 29 DICEMBRE

Il programma di domani prevede ancora un allenamento al mattino.