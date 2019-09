MILANELLO REPORT - Ripresi gli allenamenti verso il derby: il racconto

Ripresa delle attività a Milanello, questa mattina, dopo il giorno di riposo concesso da Mister Giampaolo al termine della vittoria di Verona. Primo allenamento in ottica Derby, al quale hanno assistito anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Allenamento differenziato (defaticante) per i giocatori impiegati al Bentegodi, che hanno svolto lavoro aerobico sul campo prima di rientrare in palestra dove, per concludere, hanno effettuato degli esercizi usando gli attrezzi. In campo gli altri componenti della rosa, che dopo una fase dedicata all'attivazione muscolare hanno eseguito alcuni esercizi tecnici con l'ausilio delle sagome. Poi il gruppo ha iniziato delle partitelle a tema su campo ridotto; consueta partitella libera, infine, prima di rientrare negli spogliatoi.