MILANELLO REPORT: squadra divisa in due gruppi, lavoro di scarico per chi ha giocato ieri

Prosegue la marcia di avvicinamento dei rossoneri verso la seconda amichevole, Milan-Monza (sabato 5 settembre alle 20.45 a San Siro), e soprattutto la prima gara ufficiale della stagione, Shamrock Rovers-Milan (giovedì 17 settembre alle 20.00 a Dublino).

IL REPORT

Ritrovo a Milanello alle 10.00 con la squadra divisa in due gruppi: per il primo, composto dai giocatori impegnati nell'amichevole di ieri col Novara, giornata di scarico attraverso una seduta defaticante all'interno della palestra; il secondo, ovvero il resto della rosa, è sceso in campo: dopo la consueta attivazione muscolare, spazio a una serie di esercitazioni tecniche e poi a una partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 4 SETTEMBRE

Per venerdì, a Milanello, il programma prevede sempre un solo allenamento al mattino.