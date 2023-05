MILANELLO REPORT - Tra possesso e tattica si avvicina la Cremonese

Fonte: acmilan.com

I rossoneri si sono ritrovati a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l'allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato contro la Cremonese. Appuntamento in programma mercoledì 3 maggio alle ore 21.00 a San Siro.

REPORT

La squadra ha iniziato il lavoro in palestra dove ha effettuato l'attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il ribassato, per terminare il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L'allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni sul possesso, seguite da una fase tattica. La consueta partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.

MARTEDÌ 2 MAGGIO

Il programma prevede un allenamento al mattino.