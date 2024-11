MN - Camarda si è allenato con la prima squadra: sarà a Bratislava

Il Milan è tornato subito ad allenarsi questa mattina a meno di 24 ore dal bruttissimo pareggio contro la Juventus. Non c'è tempo da perdere per i rossoneri che martedì dovranno giocare in Champions League in Slovacchia contro lo Slovan Bratislava. Nella sessione di oggi con la prima squadra si è allenato anche Francesco Camarda: il giovane attaccante, ieri in panchina, oggi era aggregato con i "grandi" e partirà con loro alla volta della capitale slovacca. Martedì Fonseca non avrà a disposizione nè Morata, squalificato, nè Jovic, che non è in lista UEFA. Camarda sarà dunque il primo sostituto di Abraham.

DOVE VEDERE SLOVAN BRATISLAVA-MILAN

Data: martedì 26 novembre 2024

Ora: 18:45

Stadio: Tehelné Pole, Bratislava (SVK)

Diretta TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it

di Antonello Gioia