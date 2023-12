MN - Iniziata la rifinitura a Milanello: presenti sia Leao che Okafor. Assente Kjaer

Iniziato in questi istanti a Milanello l'allenamento di rifinitura del Milan alla vigilia della sfida di domani sera di Champions League in Inghilterra contro il Newcastle. Partendo subito dalle buone notizie, in campo al lavoro con i compagni ci sono sia Rafael Leao che Noah Okafor. Il portoghese tornerà a disposizione di Pioli domani sera e c'è da capire se sarà titolare; buone probabilità di convocazione per lo svizzero. Assente invece Simon Kjaer che continua il suo calvario dopo l'infortunio muscolare.

A Milanello, invece, come riportato da MilanNews.it (LEGGI QUI) non c'è Zlatan Ibrahimovic, nuovo Senior Advisor di RedBird e del Senior Management del Club. Ad allenarsi con il gruppo ci sono anche diversi membri della Primavera, tra cui Francesco Camarda che comunque non potrà essere convocato con la Prima Squadra, così come Simic. C'è anche Bennacer, non presente in lista Uefa.