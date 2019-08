MN - Kessie fuori dai convocati perchè rientrato a Milanello solo da pochi giorni

Nella lista dei convocati di mister Marco Giampaolo per il Kosovo è assente Franck Kessie. L'ivoriano rimarrà a lavorare a Milanello per seguire il suo programma personalizzato dopo il rientro dalla vacanze. Infatti Kessie solamente lunedì scorso (5 agosto) era tornato ad allenarsi al centro sportivo. Lo stesso iter l'aveva seguito Lucas Paquetà la settimana precedente (30 luglio), quando non era stato convocato per la sfida contro il Manchester United della ICC.