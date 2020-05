MN - La giornata del Milan tra Milanello e Madonnina: lavoro atletico e visite mediche

Primi timidi segnali di ritorno graduale alla normalità per il Milan. Nella giornata di oggi diversi calciatori della squadra hanno potuto lavorare sul campo, seppur individualmente, dopo due mesi. Al mattino si sono visti all'interno del centro sportivo i fratelli Donnarumma, Gabbia, Biglia, Hernandez e Duarte. Nel pomeriggio, invece, hanno svolto una seduta Bonaventura, Laxalt, Romagnoli, Leao, Calhanoglu, Musacchio e Kjaer. Per tutti l'iter è stato lo stesso, seguendo le disposizioni date dal protocollo. Ai giocatori è stata misurata la temperatura dagli addetti alla sicurezza di Milanello prima dell'ingresso nella club house, poi i calciatori hanno potuto cambiarsi singolarmente nelle stanze singole. Il lavoro in campo è stato pressochè identico per tutti, sotto gli occhi di Frederic Massara (rimasto solo al mattino), Stefano Pioli, Luigi Turci (preparatore dei portieri), due preparatori atletici, due fisioterapisti, il medico sociale Stefano Mazzoni e Andrea Romeo, team manager del club: lavoro aerobico, corsa e riatletizzazione. Nel frattempo, un gruppo di giocatori composto da Rebic, Castillejo, Bennacer e Saelemaekers ha svolto le visite mediche alla clinica 'La Madonnina', nel centro di Milano.