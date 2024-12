MN - Le maglie del 125° "addobbano" Milanello per Natale: la foto

Anche Milanello cambia look in vista del Natale ormai prossimo. Al centro sportivo rossonero, questa mattina teatro dell'allenamento di rifinitura pre Milan-Stella Rossa, è comparso l'albero natalizio con tutti gli addobbi del caso in giro per il centro sportivo. Ad adornare la casa rossonera, quest'anno, anche le speciali divise create apposta per il 125° anniversario del club che verranno utilizzate domenica sera nella gara di campionato contro il Genoa. Presente sia la maglia rossonera che quella total black del portiere. Le foto.