MN - Lunedì il raduno: esordio rossonero per Adli. Ci sarà Kjaer

Lunedì mattina prenderà il via la stagione del Milan Campione d’Italia in quel di Milanello. Come già raccontato nelle scorse settimane, i giocatori impegnati con le rispettive squadre nazionali godranno ancora di un po’ di giorni di ferie e dovrebbero tornare tutti a disposizione a partire dal 14 luglio. Ma qualche protagonista di prima fascia dello scudetto sarà presente già lunedì come Olivier Giroud, Ante Rebic e Simon Kjaer. Si vedrà per la prima volta a Milanello anche Yacine Adli.

Divock Origi, invece, sarà a disposizione a partire da martedì.