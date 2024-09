MN - Milan, Calabria in gruppo anche oggi. Ecco la lista degli assenti contro il Liverpool

vedi letture

E' in corso a Milanello l'allenamento di rifinitura del Milan in vista dell'esordio di domani sera dei rossoneri in Champions League contro il Liverpool a San Siro. In gruppo sta lavorando anche oggi Davide Calabria, che tornerà quindi regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca per la sfida contro i Reds (è in ballottaggio per una maglia da titolare a destra con Emerson Royal).

Ancora assente invece Malick Thiaw, che sta ancora smaltendo la distorsione alla caviglia che lo ha tenuto ai box nelle ultime settimane. Oltre al tedesco, nei convocati del tecnico portoghese non ci saranno gli infortunati Sportiello, Florenzi e Bennacer e anche Jovic, il quale non è stato inserito nella lista UEFA ma sta comunque svolgendo la rifinitura con il resto dei compagni di squadra.