MN - Milan, Maldini e Massara seguono l'allenamento da bordo campo

In questi minuti, sotto la guida tecnica di Stefano Pioli e dei suoi collaboratori, il Milan sta effettuando allenamento in vista del match di domani contro il Porto. Presenti a bordo campo anche Paolo Maldini e Frederic Massara. La dirigenza è vicina alla squadra in un momento delicato come questo. I rossoneri in pochi giorni si giocheranno le ultime chance di qualificazione agli ottavi in Europa e il derby contro l’Inter.