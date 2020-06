MN - Milan verso Lecce: Rebic riferimento offensivo, ballottaggio Jack-Paquetà

Mancano quattro giorni alla sfida di Serie A contro il Lecce e a Milanello iniziano i lavori per preparare al meglio il match. Stando a quanto appreso da MilanNews.it sono pochi i dubbi sulla formazione che scenderà in campo contro i salentini. Nel 4-2-3-1 di Pioli sarà Rebic il riferimento offensivo della squadra, mentre sulla fascia destra tornerà Samu Castillejo, assente contro la Juve per squalifica. Fra Paquetá, Bonaventura e Calhanoglu il ballottaggio è fra i primi due, con il turco che invece verrà confermato. Per il resto non ci saranno cambi rispetto alla sfida di Coppa Italia contro i bianconeri, l'unico dubbio è sulla fascia destra: il titolare sarà uno fra Conti e Calabria.