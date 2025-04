MN - Milanello, anche oggi lavoro personalizzato per Gimenez. Walker potrebbe rientrare prima del previsto

vedi letture

Come già successo ieri, anche oggi Santiago Gimenez non ha lavorato con il resto del gruppo rossonero a Milanello, ma ha proseguito il suo lavoro personalizzato. Il messicano sta recuperando dalla botta al fianco rimediata due settimane fa nella partita casalinga di campionato contro la Fiorentina. Da capire se il centravanti rossoneri tornerà in gruppo domani e venerdì, così da essere a disposizione di Sergio Conceiçao per la sfida di domenica sera contro l'Atalanta a San Siro.

Per quanto riguarda invece Kyle Walker, ai box dopo la rottura del gomito per la quale è stato anche operato nei giorni scorsi, il suo recupero procede bene e potrebbe anche tornare in campo prima del previsto se avrà il via libero dei medici. Una nuova valutazione sul terzino verrà fatta la prossima settimana.

di Antonio Vitiello