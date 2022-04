MN - Milanello, Bennacer e Ibra si sono allenati in gruppo

Fonte: Vitiello-Mazzara

Arrivano buone notizie dall'allenamento odierno del Milan a Milanello: Ismael Bennacer, che ha saltato l'ultima sfida di campionato dei rossoneri in casa della Lazio, ha infatti lavorato in gruppo. Il centrocampista è quindi recuperato e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli per il match di domenica contro la Fiorentina. Anche Zlatan Ibrahimovic, che negli ultimi giorni aveva svolto allenamenti personalizzati, ha lavorato insieme ai compagni di squadra.