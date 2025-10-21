MN - Milanello, domani allenamento al mattino: si capirà di più sulle condizioni di Nkunku e Loftus-Cheek. Difficile il recupero di Estupinan per il Pisa
Il Milan tornerà a lavorare a Milanello domani mattina per continuare la sua preparazione in vista della gara di venerdì sera a San Siro contro il Pisa. Da capire se Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek torneranno ad allenarsi in gruppo o se proseguiranno come oggi il loro lavoro personalizzato. Difficile invece il recupero per la prossima partita di campionato di Pervis Estupinan che anche nella giornata odierna ha proseguito le terapie dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in nazionale.
Questo il programma dell'8^ giornata di Serie A:
VENERDÌ 24/10
ore 20,45, Milan-Pisa
SABATO 25/10
ore 15, Parma-Como
ore 15, Udinese-Lecce
ore 18, Napoli-Inter
ore 20.45, Cremonese-Atalanta
DOMENICA 26/10
ore 12.30, Torino-Genoa
ore 15, Verona-Cagliari
ore 15, Sassuolo-Roma
ore 18, Fiorentina-Bologna
ore 20.45, Lazio-Juventus
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan