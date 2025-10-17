MN - Milanello, oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo
Arrivano buone notizie da Milanello su Alexis Saelemaekers: l'esterno belga, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo problema muscolare, ha svolto tutto l'allenamento odierno in gruppo e dunque, se lavorerà con i compagni anche nella rifinitura di domani, sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di domenica a San Siro contro la Fiorentina.
di Antonio Vitiello
Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:
SABATO 18 OTTOBRE
ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter
DOMENICA 19 OTTOBRE
ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina
LUNEDÌ 20 OTTOBRE
ore 20.45, Cremonese-Udinese
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan