MN - Milanello, oggi Saelemaekers si è allenato in gruppo

MN - Milanello, oggi Saelemaekers si è allenato in gruppoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40Da Milanello
di Enrico Ferrazzi
fonte Antonio Vitiello

Arrivano buone notizie da Milanello su Alexis Saelemaekers: l'esterno belga, rientrato dagli impegni con la sua nazionale con un piccolo problema muscolare, ha svolto tutto l'allenamento odierno in gruppo e dunque, se lavorerà con i compagni anche nella rifinitura di domani, sarà regolarmente a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara di domenica a San Siro contro la Fiorentina. 

di Antonio Vitiello 

Questo il settimo turno di campionato che si giocherà tra il 18 e il 20 ottobre:

SABATO 18 OTTOBRE

ore 15, Lecce-Sassuolo
ore 15, Pisa-Hellas Verona
ore 18, Torino-Napoli
ore 20.45, Roma-Inter

DOMENICA 19 OTTOBRE

ore 12.30, Como-Juventus
ore 15, Genoa-Parma
ore 15, Cagliari-Bologna
ore 18, Atalanta-Lazio
ore 20.45, Milan-Fiorentina

LUNEDÌ 20 OTTOBRE

ore 20.45, Cremonese-Udinese