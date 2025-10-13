MN - Milanello, giovedì gruppo al completo. Oggi pomeriggio allenamento individuale per Leao

Giorno di riposo oggi a Milanello, ma non per Rafael Leao che, dopo aver lasciato il ritiro della nazionale, è atteso nel pomeriggio nel Centro sportivo rossonero per un allenamento individuale. L'attaccante portoghese, il cui inizio di stagione è stato pesantemente condizionato dall'infortunio al polpaccio di metà agosto che lo ha tenuto fuori oltre un mese, sta lavorando per migliorare la sua condizione fisica e arrivare il prima possibile al 100% della forma.

La ripresa degli allenamenti è invece in programma domani pomeriggio. Piano piano a Milanello si rivedranno anche tutti i giocatori che in questa sosta sono stati impegnati con la rispettiva nazionale: Massimiliano Allegri avrà il gruppo al completo a partire da giovedì quando potrà iniziare a preparare concretamente la gara di domenica a San Siro contro la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli.