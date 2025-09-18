MN - Milanello, oggi allenamento pomeridiano per i rossoneri

Il Milan proseguirà anche oggi la sua preparazione in vista della trasferta di campionato di sabato sul campo dell'Udinese: la squadra rossonera si allenerà oggi pomeriggio sui campi del Centro Sportivo di Milanello agi ordini di mister Massimiliano Allegri. Vedremo se ci saranno novità su Strahinja Pavlovic, che ieri ha svolto una parte della seduta in gruppo, su Mike Maignan e su Rafael Leao (il francese e il portoghese hanno lavorato ieri ancora a parte).

Si riporta di seguito il programma completo della quarta giornata di Serie A:

19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN

20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN

20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN

20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN

21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN

21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY

21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN

22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY