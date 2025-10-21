MN - Milanello, oggi lavoro personalizzato per Nkunku e Loftus-Cheek. Terapie per Estupinan

Dopo la vittoria di domenica sera, in rimonta 2-1, contro la Fiorentina, grazie alla bella doppietta di Rafa Leao, il Milan si è ritrovato ieri al Centro Sportivo di Milanello per iniziare a preparare la sfida di venerdì sera a San Siro contro il Pisa, anticipo dell'ottava giornata del campionato di Serie A che si disputerà alle ore 20.45. A parte quattro giocatori di movimento (Odogu, Sala, Gimenez e De Winter più i portieri Pittarella e Terracciano), tutta la squadra ha svolto attività di recupero e scarico.

Oggi invece la squadra ha iniziato la preparazione vera e propria per la gara di venerdì contro il Pisa. In gruppo non si sono visti ancora né Christopher Nkunku, né Ruben Loftus-Cheek, i quali hanno svolto un lavoro personalizzato. Terapie invece per Pervis Estupinan, che deve recuperare dal problema alla caviglia rimediato in nazionale.

