Milanello, oggi allenamento pomeridiano. Poi squadra in ritiro
Oggi, giorno di vigilia di Milan-Napoli, il programma dei rossoneri prevede, dopo la classica conferenza stampa di Massimiliano Allegri (ore 12), una seduta di allenamento al pomeriggio. Successivamente, la squadra resterà in ritiro nel Centro sportivo di Carnago in vista della gara contro gli azzurri in programma domani sera alle 20.45 a San Siro. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che domani mattina ci sarà il risveglio muscolare sul campo con prove sulle palle inattive.
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
